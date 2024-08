Mário Dantas participou de evento do setor produtivo brasileiro

Ricardo Lewandowski e Mário Dantas - Foto: Divulgação/LIDE Bahia

Entre os dias 15 e 17 de agosto, aconteceu no Rio de Janeiro o 23º Fórum Empresarial LIDE, um dos principais eventos do setor produtivo brasileiro, no Hotel Fairmont Copacabana. Nesta edição, o foco central englobou o desenvolvimento sustentável do país e reuniu líderes empresariais e autoridades. Marcaram presença o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, além de governadores de 12 estados.

O presidente do LIDE Bahia, Mário Dantas, também esteve no evento representando a Bahia e reforçando o papel ativo que o grupo desempenha no cenário empresarial. “O progresso econômico precisa andar de mãos dadas com a responsabilidade ambiental e, durante o fórum, tivemos a chance de explorar estratégias que podem integrar sustentabilidade nas operações empresariais”, contou.

Segundo ele, o encontro foi bastante proveitoso e proporcionou para novas e ideias e parcerias que vão auxiliar o processo para alcançar um Brasil mais sustentável. “Juntos podemos enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que a sustentabilidade oferece. O LIDE Bahia segue comprometido em promover práticas sustentáveis em suas atividades e inspirando outras organizações a fazerem o mesmo”, destacou Mário Dantas.

O Fórum contou com diversos painéis que proporcionaram um ambiente propício para discussões sobre estratégias e políticas necessárias para integrar práticas sustentáveis nos negócios, destacando a necessidade de inovação e responsabilidade ambiental no setor empresarial.