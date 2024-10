Mauro Adan destaca a importância do associativismo hospitalar

Mauro Adan, presidente da AHSEB - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Nesta quinta-feira (26), o Grupo A TARDE e o Anota Bahia promoveram mais uma série de encontros empresariais com foco em temas de relevância na atualidade. O Bahia Meeting Saúde aconteceu no Bistrot Trapiche Adega, em Salvador, e reuniu representantes da medicina, empresários, CEOs e outros agentes do setor, discutindo o tema “O panorama da saúde na Bahia nos próximos 10 anos”.

Na ocasião, o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (AHSEB), Mauro Adan, falou com nossa reportagem sobre a importância do associativismo para garantir a qualidade dos serviços prestados e a modernização do setor. Segundo o administrador, através da união entre instituições, as iniciativas têm feito investimentos, sejam em grupos de tratamentos, clinicas, laboratórios ou hospitais de médio e grande porte.

“A gente continua atualizando o nosso parque, as técnicas cirúrgicas, as técnicas de abordagem, para que possamos oferecer aos usuários os melhores serviços possíveis”, conta o gestor. Mauro reforça que tudo é feito alinhado com o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) e com os contratantes, que são as operadoras de plano de saúde. “Então, toda vez que aparece uma novidade, uma técnica nova, a gente chama nossos contratantes, que são as operadoras, para que a gente possa negociar, a oportunizar aquele tratamento para o usuário”, complementou.

Durante a conversa, ele também falou sobre a relevância que o segmento no estado e garantiu que a Bahia apresenta um sistema de saúde suplementar de elevado nível. Segundo o gestor, a saúde pública e privada representa 10% do PIB da Bahia. “Com o número de empregos formais muito grande, a economia gira de uma forma muito intensa. As instituições de saúde, sejam clínicas, laboratórios e hospitais, trabalham incessantemente na educação continuada, no treinamento, nas certificações de qualidade para que os serviços possam ser oferecidos da melhor forma possível”, afirmou Mauro Adan.

O Bahia Meeting Saúde é uma realização do Grupo A TARDE com o Anota Bahia e apoio de: AHSEB, Breton, CBDMed Brazil, Gráfico Empreendimentos, Omane Personal Medicine, Sabin Diagnóstico e Saúde, SASI (Serviço de Anestesia Santa Izabel), Singular Pharma, UNIFACS/Inspirali e Uroclínica da Bahia.