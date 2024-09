Na França, Kelsor Fernandes acompanha competição mundial da educação profissional

Kelsor e Cassia Fernandes - Foto: Divulgação

Até este domingo (15), o presidente do Sistema Fecomércio BA, Kelsor Fernandes, estará com sua esposa Cassia Fernandes, em Lyon, na França. Por lá, eles vão acompanhar a World Skills 24, uma competição da educação profissional, que conta com a participação da aluna baiana Pâmela Fernandes, do Senac Bahia. A competidora está concorrendo a medalha na categoria “Serviço de Restaurante”, sendo a única representante do estado baiano entre os 64 competidores brasileiros.

A World Skills é um movimento global que promove a valorização das profissões técnicas, buscando elevar o perfil e o reconhecimento das habilidades profissionais em todo o mundo. Além disso, o evento destaca a importância das habilidades avaliadas para o desenvolvimento econômico e social.