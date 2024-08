Neyzona traz energias ciganas em nova coleção da iLoostre

Coleção "Maria's" da iLoostre, marca de Neyzona - Foto: Shai Andrade

Neste mês de julho, a marca de joias iLoostre, da empresária e criadora de conteúdo Loo Nascimento – conhecida como Neyzona – está apresentando uma nova coleção que traz a força cigana nas peças. A nova produção terá lançamento presencial no dia 10 de agosto na loja ISAAC SILVA, em São Paulo.

Em “Marias”, a criativa buscou traduzir a força, a beleza e os afetos das mulheres, uma celebração ao Dia da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha comemorada dia 25 de julho. Além disso, a coleção homenageia as mulheres e entidades que empoderam as lutas e desejos diários de pessoas ligadas à essa espiritualidade representada e inspirada pelas energias ciganas.

Para tanto, o editorial contou com a presença da espiritualista Márcia Lima, assim como, com o conhecimento da contribuição dos povos ciganos na sociedade brasileira, através da obra “Os Ciganos” da escritora e historiadora Cassi Coutinho, em sua vasta pesquisa e contato com a etnia cigana no Brasil. A autora lançará o livro junto com a coleção da iLoostre, durante o evento na capital paulista. A atriz e bailarina Erica Ribeiro, a modelo, Sophia Conceição, e a produtora, Bruna Palma, também participaram do editorial da coleção.

“A celebração dessas energias tem um significado especial, já que tenho consciência plena que sem espiritualidade nenhum povo pode se desenvolver. Por isso, dedico essa coleção com amor a todas as moças que me cercam”, comentou Neyzona.