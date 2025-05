Nizan Guanaes vai estrear talk show no Meio & Mensagem

O publicitário baiano Nizan Guanaes - Foto: Reprodução

O CEO’s Talk Show, uma série de entrevistas conduzidas pelo publicitário baiano Nizan Guanaes, estreia nesta terça-feira, 20, como novo projeto audiovisual do Meio & Mensagem, em conjunto com a agência California.

A primeira temporada da série contempla sete entrevistas com presidentes de grandes empresas, que serão exibidas semanalmente, sempre às terças-feiras, no canal do YouTube do veículo de comunicação. Em estilo informal de bate-papo, o Nizan vai abordar a atuação desses profissionais à frente das companhias que comandam, mas também temas pessoais, histórias inspiradoras e estilos de liderança.

A primeira conversa será com o empresário João Adibe, CEO do Grupo Cimed e um dos líderes empresariais mais midiáticos do país. Dentre os temas que serão pontuados, terá a transformação de um negócio familiar numa empresa de bilhões de reais, a negociação de compra não concretizada da Jequiti, do Grupo Silvio Santos, e a recente venda de participação minoritária para um fundo soberano de Singapura.

Próximos convidados:

27/05 – Marcelo Melchior, CEO da Nestlé;

03/06 – Paula Lindenberg, CEO da Diageo;

10/06 – Diego Barreto, CEO do iFood;

17/06 – Paula Harraca, presidente da Ânima Educação;

24/06 – Marcelo Zimet, presidente e CEO do Grupo L’Oréal;

01/07 – Isabella Wanderley, general manager da Novo Nordisk.