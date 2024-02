“Noite da Aclamação” reuniu artistas e empresários em Salvador | A TARDE

Luxo e solidariedade. Com esse mote tão importante, Lore Improta e Léo Santana reuniram convidados, na noite desta segunda-feira, 29, na primeira edição da “Noite da Aclamação”, na Casa Pia, em Salvador. O evento seguiu sob o tema “De todos os Santos, Encantos e Axé” e visou celebrar a riqueza cultural da Bahia e ao mesmo tempo arrecadar recursos para as Obras Sociais Irmã Dulce. O evento mostrou força diante do calendário pré-Carnaval da cidade.

Lore, usou três looks. Ela chegou na festa usando um vestido vermelho assinado por Adriana Meira, estilista baiana, de Brumado, radicada em São Paulo, marcado por uma cauda com símbolos do estado. O segundo teve autoria do Ateliê Mão de Mãe com Victor Hugo Mattos, em tons claros, com rico trabalho manual. Já o último, foi uma variação do primeiro, acrescido com detalhes da bandeira da Bahia. Léo também usou uma criação de Alessandra Cacciatore. O stylist de ambos foi de Thiago Setra.

A festa contou com a presença de nomes como Regina Casé, Douglas Silva, Preta Gil, Pequena Lo, Thaynara Og, Lucas Pizane, Tati Oliva, Camila Meccia, Foquinha, Márcia Castro, Beberes, Ananda Paixão e Mavi Magalhães, que acompanharam as madrinhas do evento: Ana Paula Matos, Aurora Mendonça, Ju Ferraz, Lila Moraes, Mariana Magalhães, Mônica Pita, Pati Guerra, Rebeca Cardoso, Rita Batista, Uliana Viana e Val Benvindo.

Preta Gil | Foto: Reprodução

O grande show da noite foi de Carlinhos Brown, que recepcionado de forma calorosa pelo público, protagonizou um encontro especial com Saulo Fernandes. Os anifitriões – Leo e Lore, também fizeram uma performance especial, cantando e dançandos sambas de rosa ao lado das ‘Ganhadeiras de Itapoã”. Antes disso, a abertura foi feita pelo grupo Malê de Balê, com Márcia Freire, Sarajane, Maria Inês, Ilê Aiyê, Patrícia Gomes, Gilmelândia, Carla Vizi e Filhos de Jorges.

João Pedro, Benedita e Regina Casé e Douglas Silva | Foto: Reprodução

No encontro beneficente, Maria Rita Lopes Pontes, gestora à frente das Obras Sociais Irmã Dulce subiu ao palco para agradecer o valor arrecadado. “Estamos aqui movidos pela empatia, pela compaixão e pelo desejo de amar e ser amado”, disse. Por fim, três personalidades foram homenagedas na noite: Tia Mirinha (primeira Deusa do Ébano do Ilê Aiyê), Vera Lacerda (fundadora do Araketu) e Gerônimo.