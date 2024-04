Noiva é recebida com aplausos em seu casamento no Pelourinho | A TARDE

No último sábado, 6, aconteceu o casamento da empresária de moda, Gabriela Granha, e de seu marido, Guilherme Elias, na capital baiana. A cerimônia foi na Catedral-Basílica Primacial de São Salvador, no Pelourinho, após o casal ter que mudar o local original do evento, devido à proximidade com as comemorações do aniversário de Salvador.

Ao chegar no local, a noiva, que é franqueada da loja de calçados, Luiza Barcelos, no Salvador Shopping, se deparou com uma multidão no entorno da Igreja. Quando desceu do carro, foi surpreendida com uma salva de palmas dos passantes que estavam ali, no Largo Terreiro de Jesus, deixando o momento ainda mais emocionante para os noivos e convidados. Em seguida, a festa aconteceu no Solar Cunha Guedes para 400 convidados.

“Tal energia tamanha que me arrepiei dos pés a cabeça. Falei pra Gabriela ‘essa igreja te acolheu’. São as coisas erradas que às vezes nos deixam fora do ar, mas Deus sabe de tudo e todas as coisas. Uma das cerimônias mais lindas que já fiz”, revelou a assessora do evento, Mandy Lopez.