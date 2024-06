Nova edição do Beem Trancoso receberá grandes artistas; confira | A TARDE

Após a primeira edição do evento, onde recebeu um show intimista de Luiz Caldas e Saulo, o Beem Trancoso receberá apresentações completas de Nando Reis e Jau, em 5 de julho, no Teatro L’Occitane, localizado no balneário do sul baiano.

Com o objetivo de proporcionar arte e entretenimento no distrito, apresentando vertentes diferentes da cultura brasileira, o Beem Trancoso receberá a turnê “Nando Hits”, onde Nando Reis tocará muitos de seus sucessos. Além disso, o show de Jau contará com faixas bastante conhecidas do público.

Os ingressos para a segunda edição do Beem Trancoso poderão ser encontrados na plataforma de vendas Bilheteria Digital. O evento tem a realização da Carambola Produções, Nordeste Serviços e Eventos e Íris Produções.

