Nova edição do Guia do Ócio traz indicações do que fazer em Salvador

- Foto: Divulgação

A nova edição do Guia do Ócio chega a Salvador no dia 14 de janeiro, com a capa assinada pelo artista visual J. Cunha. A publicação abrange os oito territórios mais emblemáticos da cidade e traz informações sobre atrações turísticas, culturais e gastronômicas, além de indicar o que fazer, onde comer e dançar em Salvador.

Com 236 páginas, o guia reúne cerca de 700 pontos de visitação, incluindo passeios, museus, monumentos, espaços culturais, bares e restaurantes. A curadoria é feita pelo jornalista Antônio Moreno, que seleciona as atrações mais relevantes de cada região da cidade.

A direção de arte e o design gráfico ficaram a cargo de Iansã Negrão e Emanuele Rosa. O conteúdo visual é ilustrado com fotografias de Tiago Lima, André Fernandes, Márcio Lima, Alfredo Mascarenhas e Drica Reis.

A nova edição do Guia do Ócio estará disponível em pontos estratégicos de Salvador, como instituições culturais, terminais de transporte, pontos turísticos, livrarias, hotéis e shoppings.