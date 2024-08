Odilon Wagner e Marcello Airoldi apresentarão peça na capital baiana

Odilon Wagner e Marcello Airoldi - Foto: João Caldas

Durante dois finais de semana, o Teatro Sesc Casa do Comércio será o palco para “A Última Sessão de Freud”, em Salvador. A peça, inspirada no roteiro escrito pelo autor Mark St. Germain, será apresentada nos dias 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de agosto, com a trama estrelada por Odilon Wagner e Marcello Airoldi.

O espetáculo traz um encontro fictício entre Sigmund Freud (Odilon Wagner) e C.S. Lewis (Marcello Airoldi), debatendo o dilema entre o ateísmo e a crença em Deus. A conversa entre o pai da psicanálise e o escritor de “As Crônicas de Nárnia” também aborda temas relacionados às relações e a natureza humana, carregando sarcasmo e ironia.

A peça tem a direção de Elias Andreato e o texto original foi traduzido por Clarisse Abujamra. Os ingressos para “A Última Sessão de Freud” poderão ser encontrados na plataforma de vendas Sympla e na bilheteria do teatro. O evento conta com a produção local da Carambola Produções.