OSBA se apresentará com grandes artistas em festival de Trancoso | A TARDE

Entre os dias 04 e 09 de março, o balneário localizado no sul da Bahia será onde acontecerá o Festival Música em Trancoso. Em diversos espaços do distrito, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) irá apresentar um vasto repertório, incluindo concertos de música clássica e canções populares, presentes em suas performances realizadas pelo estado. Nomes como Elba Ramalho, Luedji Luna, Lazzo Matumbi, Mariene de Castro e Mariana Aydar dividirão o palco com o grupo durante a programação.

No dia de abertura do festival, a Igreja São João Batista, localizada no Quadrado de Trancoso, será onde ocorrerá uma apresentação de “As Quatro Estações”, composta por Vivaldi. Luedji Luna irá apresentar seu repertório em um concerto especial com a OSBA, no segundo dia de evento, no Teatro L’Occitane. No mesmo local, celebrando o Dia Internacional da Mulher (08), as cantoras Elba Ramalho e Mariana Aydar estarão com a sanfoneira baiana Lívia Matos, no “São João Sinfônico – O Xote das Meninas”, em mais uma apresentação da orquestra. Finalizando o evento, “Beleza Pura – Homenagem Sinfônica a Caetano Veloso” terá Mariene de Castro com mãeana, além de Moreno Veloso e Lazzo Matumbi dividindo o palco com o grupo, no show em reverência ao artista baiano.

A abertura do festival, na Igreja do Quadrado, terá entrada franca e sujeito a lotação. Outras apresentações estão com ingressos esgotados e mais informações podem ser encontradas no site oficial do evento.

Veja agora a programação da OSBA no Festival Música Em Trancoso

04 de março: “As Quatro Estações” – Igreja do Quadrado

05 de março (programação dupla): “Porgy & Bess”/OSBA e Luedji Luna – Teatro L’Occitane

06 de março: OSBA, Pablo Sàinz-Villegas e Cristian Budu – Teatro L’Occitane

08 de março: “São João Sinfônico – O Xote das Meninas”, com Elba Ramalho, Mariana Aydar, Lívia Mattos e Marcelo Caldi – Teatro L’Occitane

09 de março: “Beleza Pura – Homenagem Sinfônica a Caetano Veloso”, com Moreno Veloso, Lazzo Matumbi, Mariene de Castro e mãeana