Palacete Tira Chapéu promove Baile de Gala pré-Carnaval

Receptivo - Foto: Renata Marques/Anota Bahia

No clima da animação e da folia que já toma conta de Salvador, por conta do Carnaval 2025, o Palacete Tira Chapéu, prédio histórico localizado na Rua Chile, no coração da cidade, recebe o baile de gala mais charmoso da capital baiana, na noite da última segunda-feira (24), tendo como anfitriãs: Andrea e Nathalia Velame e Hannah Botelho. A programação musical contou com apresentações de Alexandre Peixe e Jau, além da participação especial de Margareth Menezes.

Com decoração de Fernanda Brinço, o dress code do baile seguiu o tema “Brasilidade”, exaltando a cultura e as tradições do nosso país. Na ocasião, a gastronomia levou a assinatura do buffet Pat Dedo de Moça, com serviço all inclusive. Confira quem passou por lá!