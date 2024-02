Palhaços – A Festa será adiada por conta das chuvas em Salvador | A TARDE

Neste sábado, 27, viria a acontecer a primeira edição da “Palhaços – A Festa” na capita baiana, realização da Oquei Entretenimento. Porém, na última quinta-feira, 25, a produtora informou que o evento está adiado para o dia 16 de março. Devido ao alerta emitido pela CODESAL sobre as fortes chuvas que se estendem até o sábado, em Salvador, a montagem e segurança do evento ficaria inviável.

Com isso, eles pretendem preparar uma grande ressaca do Carnaval, na nova data do evento. No entanto, para os clientes que adquiriram os ingressos, tem três opções: manter o ingresso para o evento em março; trocar pelo Feijoada do Wish, no dia 3 de fevereiro; ou o reembolso.

Vale ressaltar que o desfile público tradicional dos Palhaços nas ruas do Rio Vermelho, marcado para o sábado, 27, está confirmado.