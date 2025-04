Paola Gallas e Alexandre Cavalcanti celebram noivado em Salvador

Paola Marques Gallas e Alexandre Cavalcanti - Foto: Renata Marques

No último sábado, 12, a gestora Paola Marques Gallas e o empresário Alexandre Cavalcanti celebraram o seu noivado com um almoço para família no apartamento dos pais da noiva – Mônica e Arthur Gallas – na Graça, em Salvador.

O evento também contou com a presença de Márcia e César Cavalcanti, pais de Alexandre. O pedido de casamento aconteceu aconteceu durante uma viagem do casal por Paris, na França.

O casamento está previsto para acontecer em 2026, ainda sem data confirmada.