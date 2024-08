Personalidades serão protagonistas em cozinha afetiva no Amado

O primeiro convidado do projeto será Ginno Larry - Foto: Divulgação

A partir do próximo sábado, 17, na capital baiana, será realizado o projeto “Sabores da Família: Resgatando Memórias Através da Cozinha Afetiva”. Na ocasião, figuras de destaque no estado irão assumir a cozinha do Restaurante Amado para preparar um prato especial. O primeiro convidado do projeto será Ginno Larry.

Para marcar a estreia do projeto gastronômico, o promoter irá realizar uma receita de sua avó e que segue conservada entre os demais familiares: “Na minha infância, a gente ia visitar minha avó materna em Tobias Barreto, interior de Sergipe, e ela sempre nos esperava com um ensopado de bacalhau feito com coco que era simplesmente divino. Para render, ela colocava batatinha ou chuchu”.

Outras edições deverão ser realizadas no Restaurante Amado. Edinho Engel, chef do espaço gastronômico e idealizador do “Sabores da Família”, conta o objetivo para cada dia de projeto: “A cada edição será celebrada a herança culinária de uma família diferente, destacando a diversidade e a riqueza da gastronomia afetiva, além de trazer de volta as lembranças das reuniões de família na casa das avós”.

O bacalhau servido por Ginno Larry será servido à la carte, nesta primeira edição do “Sabores da Família”. Valores do cardápio e informações acerca de reservas poderão ser encontradas no perfil oficial do Restaurante Amado nas redes sociais.