Restaurante Pedra do Mar reuniu artistas e personalidades para celebra

O restaurante Pedra do Mar, localizado no Rio Vermelho, em Salvador, recebeu na última segunda-feira, 26, convidados para comemorar o aniversário de cinco anos do espaço gastronômico, em um evento exclusivo. Na ocasião, vários artistas e personalidades baianas foram prestigiar a proprietária do local, Mara Mendonça.

Dentre eles, estavam Ginno Larry, Ana Paula Góis, Paula Mott, Adelmo Casé, Lidiane Angelim, Marcia Freire, Jau, Carol Rios e até figuras da política como Gegê Magalhães e Paulo Magalhães Jr. Para animar a noite, a festa contou com um show exclusivo de Denny Denan, da Timabalada, que também teve participação especial de Jau e Marcia Freire.