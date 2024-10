Réveillon Guarajuba confirma Tomate como nova atração

- Foto: Fred Pontes

Para começar o ano novo do melhor jeito, o Réveillon Guarajuba vai reunir diversos artistas no Litoral Norte baiano. Dentre alguns nomes confirmados, Tomate se juntará a Xanddy Harmonia, Thiago Aquino e Tarcísio do Acordeon no último dia de evento, marcado para 04 de janeiro.

Nos dias 28 e 31 de dezembro, o evento vai encerrar o ano com grandes shows. Bell Marques, Durval Lelys e Tuca Fernandes serão os destaques do primeiro dia e na noite da virada do ano, apresentações de Jau, Timbalada e Saulo Fernandes vão comemorar a chegada de 2025.

“Esse será um evento muito especial para a gente. Com quatro grandes nomes da música nacional, a expectativa é a melhor possível”, revelou Guto Ulm, empresário responsável pela 2GB Entretenimento, produtora do Réveillon Guarajuba. Mais informações podem ser encontradas no perfil oficial da festa e os ingressos estão na plataforma TicketMaker.