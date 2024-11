Roberto Badaró compõe lista dos cientistas mais influentes do mundo

Roberto Badaró - Foto: Renata Marques

O médico infectologista, PhD em Imunologia e Doenças Infecciosas, Roberto Badaró, professor titular e chefe de pesquisa do Instituto SENAI de Sistemas Avançados de Saúde (ISI-SAS), está presente na lista dos 100 mil cientistas mais influentes do mundo em 2024.

A classificação foi elaborada pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e pelo repositório de dados Elsevier. O infectologista foi mencionado na categoria de “citações ao longo da carreira” da lista.

Além de Badaró, outros dois pesquisadores do SENAI CIMATEC apareceram na lista: Jailson Bittencourt, pró-reitor de Pós-Graduação do Centro Universitário, e Milena Botelho Pereira Soares, professora titular do ISI-SAS.