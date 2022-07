Rodolfo Trussardi vai participar de almoço com convidadas da Trousseau

O empresário paulista Rodolfo Trussardi estará em Salvador na próxima quarta-feira, 20, para participar de um almoço da Trousseau Exclusivité Salvador, que reunirá algumas convidadas especiais. O encontro, organizado pela Total Comunicação, terá como anfitriã Renata Andrade, franqueada da marca na cidade, e será realizado no Restaurante Al Mare, localizado na área gourmet do Salvador Shopping, sob o mote “Slow Living”, seguido de um brinde na loja.

Atualmente, a Trousseau conta com 18 lojas próprias, sendo uma em Miami, nos Estados Unidos, e mais 35 revendedores localizados nas principais capitais brasileiras. Para os seus fundadores, Adriana e Romeu Trussardi Neto, o sucesso é fruto do empenho coletivo e das parcerias duradouras.

A coleção Slow Living, que marca o Inverno 2022, foi inspirada em cores espetaculares e aconchegantes típicas do outono na região das Dolomitas, nos Alpes italianos. O encanto do encontro entre a natureza e as paisagens “humanizadas” inspiraram cada desenho, combinação de cor e acabamento.