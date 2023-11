Saiba todos os detalhes do show de Roberto Carlos em Salvador | A TARDE

Artista que dispensa apresentação, Roberto Carlos, ídolo da música latino-americana se apresenta em Salvador no dia 21 de dezembro (quinta feira), às 21h, na Arena Fonte Nova. A abertura das vendas de ingressos, on-line e física, será nesta quinta-feora (09), a partir das 12h. Exemplo vivo do sucesso mundial da MPB, com 53 álbuns de carreira lançados, sucessos em português, espanhol, italiano, inglês e em outros idiomas, o “Rei” lançou mais recentemente uma gravação do clássico “Evidências”, sucesso que fez parte da trilha sonora da novela “Travessia”.

Para o show na capital baiana, o valor dos ingressos serão divididos por áreas:

. Setor Azul – Cadeira Gramado (R$ 880 e R$440 – inteira, meia e PCD);

. Setor Amarelo – Cadeira Gramado (R$ 680 e R$340 – inteira, meia e PCD);

. Setor Verde – Arquibancada inferior (R$ 380 e R$190 – inteira, meia e PCD);

. Setor Branco – Arquibancada intermediária (R$ 180 e R$ 90 – inteira, meia e PCD).

Roberto Carlos entrou para a lista da revista Global Concert Pulse como um dos 30 artistas de maior público nos Estados Unidos, ao lado de nomes como Elton John, Cher, a banda Kiss e outros grandes nomes da música mundial. Reforçando esta posição levou, no primeiro semestre de 2022, sua turnê à 12 dos cidades dos Estados Unidos atingindo um público de aproximadamente 100 mil pessoas.

O artista iniciou 2023 recebendo o Prêmio United Earth Amazônia pelo conjunto da obra musical que desenvolveu em parceria com Erasmo Carlos onde defendiam a preservação do meio ambiente, da Amazônia e a sustentabilidade do planeta, isso quando temas como estes ainda não estavam em pauta.

Logo em seguida, a bordo do transatlântico MSC Fantasia, foi a vez de participar da 17ª edição do Projeto Emoções em Alto Mar. Tendo lotação esgotada com bastante antecedência além de uma lista de espera com mais de 300 pessoas, consolidou o sucesso desses encontros ao mar.