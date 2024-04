Salvador receberá festival inspirado na cultura urbana | A TARDE

Com diversas atividades de expressão artística e apresentações musicais, a primeira edição do Flow Festival 2024 acontecerá no próximo sábado (06), no Trapiche Barnabé, na capital baiana. Vandal, Lamparina, Flerte Flamingo, Gabi da Oxe e Belle serão as atrações do evento, com início às 16h.

Durante a manhã, serão oferecidas oficinas de grafite e aulas de skate abertas ao público, mas com destaque para moradores das proximidades do Trapiche. A decoração do evento tem inspiração no estilo de vida californiano dos anos 1990, com influência no skate e surfe, e tem o objetivo de estimular expressões artísticas inspiradas na cultura urbana.

O Flow Festival 2024 tem a realização da Aldente Produções e produzido pela Feed Experience Hub. Os ingressos para o evento poderão ser encontrados na plataforma Sympla.