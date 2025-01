Saulo vai levar pipoca para o mirante do Camarote Salvador

Saulo Fernandes é um dos ícones do Carnaval de Salvador - Foto: Divulgação

No sábado do Carnaval de Salvador, dia 1º de março, o cantor e compositor Saulo Fernandes vai agitar o circuito Barra-Ondina com um show especial no mirante do Camarote Salvador. Esse é o segundo ano que o artista se apresenta no local e, desta vez, vai levar os maiores hits de sua carreira e da música baiana, para celebrar os 40 anos do Axé Music.

A apresentação de Saulo para a “pipoca” vai beneficiar o Hospital Martagão Gesteira, instituição filantrópica que atende crianças e adolescentes na capital baiana. A arrecadação de valores que o Camarote Salvador destina a obras sociais, no dia do show, serão doados ao hospital. “Alegria mais linda do coração é cantar no Carnaval para o Martagão e ainda seguir com a missão de democratizar a festa. Mais um ano com uma ‘pipoca’ gostosa no Camarote Salvador”, afirma Saulo.

“A edição 2025 será especial e vamos comemorar os 25 anos do Camarote Salvador com muito axé e exaltando a cultura baiana. O show de Saulo para o público no Circuito Barra-Ondina vai ser, mais uma vez, um momento de emoção e energia para todos. Estamos entusiasmados com a oportunidade de promover um encontro de foliões apaixonados pelo Carnaval”, conta Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, empresa responsável pelo evento.