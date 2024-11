Seminário “Transação e Mediação no Direito Tributário” reúne grandes painelistas na ACB

Marcelo Nogueira Reis, Roberta e Izaak Broder - Foto: Renata Marques/Anota Bahia

A Associação Comercial da Bahia (ACB), localizada no Comércio, em Salvador, está sediando o seminário “Transação E Mediação no Direito Tributário: Inovações e Caminhos Para a Maior Eficiência“, na manhã desta terça-feira (22).

Cynthia Resende | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Marcelo Nogueira Reis, Roberta e Izaak Broder | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Paulo Cavalcanti | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Marielza Brandão, Rosita Falcão, Roberta Broder e Antônio Roberto | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Marcelo Nogueira Reis, Sérgio Nogueira Reis, Izaak e Roberta Broder | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Luís Henrique Amaral Abrazel e Leonel Jardim | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Keity Saboya | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Isabela Suarez | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Lucas Moreno, Thiago Pereira e Victor Tanuri | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Roberta Broder e Ana Corrêa | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

O encontro é realizado pelo tradicional Escritório Nogueira Reis Advogados e conta com diversos representantes do segmento jurídico, além de personalidades empresariais e nomes importantes do poder público. A abertura do evento foi realizada pela desembargadora Cynthia Resende, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), e pelo advogado Marcelo Nogueira Reis.