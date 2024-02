Shows de Nattan em camarotes no Carnaval de Salvador são cancelados | A TARDE

Como previsto, o show que o cantor Nattan faria no Carnaval de Salvador, dentro do Camarote Villa, foi cancelado oficialmente. A apresentação do artista seria no último dia da folia, na terça-feira, 13, no entanto, ele teve sua agenda alterada por conta de problemas relacionados a saúde desde o começo de janeiro.

Todos os seus shows seguem cancelados por tempo indetermeninado. A organização do espali irá anunciar uma nova atração para o substituir em breve. O artista também se apresentaria no Camarote Salvador na quinta-feira, 8, e no Camarote Club, na sexta-feira, 9.

Leia o comunicado completo:

"Informamos que a apresentação do cantor Nattan, que seria uma das atrações do Camarote Villa Salvador na terça-feira de Carnaval, dia 13, está cancelada por determinação médica devido a problemas de saúde. O artista comunicou que necessita desse afastamento e cancelou todas as suas apresentações por tempo indeterminado. Os clientes que desejarem solicitar o cancelamento e o reembolso do acesso para este dia podem fazer a solicitação pelo email: [email protected]. Esta solicitação deverá ser feita até o dia 04/02. As demais atrações estão confirmadas e logo será divulgada a nova atração para substituição. Desejamos pronta recuperação ao artista".