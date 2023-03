Skank apresenta último show em Salvador e Feira de Santana

Com quase 30 anos de carreira, o Skank está realizando a Turnê da Despedida para celebrar a história da banda antes de sua separação por tempo indeterminado. O grupo tenta encaixar a maioria dos seus sucessos em um show com duração de 2 horas ou mais. No dia 11 de março, a banda apresenta o último show em Salvador, na Arena Fonte Nova, e dia 12, desembarca em Feira de Santana, para uma apresentação no Aria Hall.

O Skank já soma mais de 5 milhões de exemplares vendidos, nove álbuns de estúdio, 40 hit singles, 25 trilhas de novela e 29 músicas entre as 100 mais tocadas do ano no Brasil. Entre os grandes sucessos estão canções como “Garota Nacional“, “Vou Deixar“, “Algo Parecido“, “Sutilmente” e “Ainda Gosto Dela“. É possível que a Turnê da Despedida seja a última oportunidade de assistir Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria) tocando seus clássicos, juntos.

Os ingressos para o último show da banda podem ser adquiridos através da plataforma Ticket 360.