Thereza Priore apresenta coleção cápsula para o São João | A TARDE

Nesta quinta-feira, 6, a brand Thereza Priore, que segue sob o comando da empresária Adriana Régis, vai realizar o lançamento de duas coleções cápsulas para o fim deste primeiro semestre de 2024. Com isso, a coleção “Mar do Sertão” foi produzida tendo em mente a tradicional festa junina, trazendo o trabalho manual e artesanal como destaque.

Nas peças, é possível ver bordados, crochê e o mix de estampas, babados e o colorido, que já é marca registrada das criações da TP. Os conjuntos estarão em seis modelos com uma edição limitada. “As peças não são pensadas para uso exclusivo neste período, abrindo possibilidade para se encaixarem em diversas ocasiões”, observa Adriana.

O segundo lançamento será da coleção “Mar Mediterrâneo”, para aqueles que vão fugir do inverno brasileiro buscando o verão e alta temporada da Europa. As peças exclusivas serão leves, com muitas listras, vicky, cores e conforto, trazendo sempre como detalhe principal o crochê e o macramê. Vale lembrar, que as duas novidades estarão disponíveis as araras da loja da Thereza Priore no Apipema Center, em Salvador. Além disso, a marca conta com sistema de entregas que engloba todo o Brasil.

