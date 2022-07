Título da UFBA será entregue a Maria Rosário Gonçalves de Carvalho

Com uma trajetória ligada à militância em prol dos povos indígenas, a professora Maria Rosário Gonçalves de Carvalho receberá o título de Professor Emérito da UFBA. A honraria é concedida aos acadêmicos que contribuíram de forma notável para o progresso da universidade. A cerimônia será realizada no dia 05 de agosto, às 14h, no Auditório Leopoldo Amaral, na Escola Politécnica.

De acordo com o parecer, encaminhado pela Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, Gonçalves de Carvalho será condecorada por ser detentora de “uma produção de conhecimento qualificado sobre diversos povos numa persistente luta pelo reconhecimento da identidade e dos direitos indígenas. Nesse sentido, sua pesquisa acadêmica não deixa de lado o engajamento e a militância”.

Cumpre destacar que, dentre outras atividades acadêmicas, Rosário coordena o Programa de Pesquisas sobre Povos Indígenas do Nordeste Brasileiro (Pineb).