Veja imagens exclusivas do templo religioso que inaugurado em Salvador

Na última segunda-feira (19), foi inaugurada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizada na Avenida Paralela, em Salvador. Desde o início das obras em 2021, a construção do templo vem chamando a atenção dos soteropolitanos que passavam pela localidade.

O projeto tem uma área construída de cerca de 6,4 mil m² e aproximadamente 4 mil m² de área de preservação ambiental, com 8,2 mil metros quadrados de paisagismo. Os dados são do site da instituição religiosa.

Além do templo, um prédio de apoio também está sendo construído. O local será destinado para os membros, que são chamados popularmente de mórmons. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, geralmente, se divide em diversas salas, com oito principais – utilizadas para as cerimônias consideradas sagradas, como as de instrução, de casamento e de batistério, todas com o propósito de unir as famílias e gerações.