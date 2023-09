Vereadora propõe que Licia Fabio receba a Comenda Maria Quitéria

A vereadora Ireuda Silva (Republicanos), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, propôs a concessão da Comenda Maria Quitéria à produtora e relações públicas Licia Fabio. O projeto ainda será votado pela Câmara Municipal de Salvador.

Nascida na cidade de Laranjeiras, no interior de Sergipe, Licia mudou-se para Salvador em 1969 e desde então vem desempenhando um papel fundamental no cenário cultural e empresarial do estado da Bahia. Com mais de cinco décadas de atuação, ela se tornou uma das mais importantes empresárias e relações públicas do Brasil.

Conforme Ireuda, o que torna a carreira de Licia Fabio ainda mais notável é seu enfoque em atuar fora do eixo Rio-São Paulo, promovendo a riqueza cultural e artística de Salvador e da Bahia em nível nacional e internacional. Ao longo dos anos, ela se consolidou como uma “embaixadora” do estado, levando a cultura, a culinária e o estilo de vida soteropolitano e baiano para um público global.

A Comenda Maria Quitéria é uma honraria concedida a personalidades que se destacam em suas áreas de atuação e que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento de Salvador. Se aprovada, diz Ireuda, “essa homenagem reconhecerá não apenas a carreira de sucesso de Licia Fabio, mas também seu compromisso em promover a cultura e a identidade baiana”.

Em 2022, Ireuda homenageou Licia com o Prêmio Mulher Notável, que destaca dezenas de mulheres com trajetórias marcadas pelo empoderamento em diversos âmbitos, pela luta contra o machismo e por mais direitos.