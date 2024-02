Verena Kirchhoff é a mais nova sócia da Outsmarting | A TARDE

A agência de marketing baiana Outsmarting, especializada no setor digital e atuante em diversas regiões do Brasil, anunciou a adesão de Verena Kirchhoff para sua sociedade, em comunicado emitido nesta segunda-feira (19). A nova sócia atua como diretora comercial do grupo, com sede em Salvador, e possui uma jornada longa neste segmento.

Em publicação realizada em suas redes sociais, Verena celebrou sua nova posição: “Virei sócia! Falo isso com muito orgulho, pois foi através de muito trabalho, muito estudo, muito aprendizado, líderes maravilhosos que me ensinaram esse caminho do marketing digital com performance virar o meu propósito de crescimento profissional”.

A mais nova sócia da Outsmarting possui mais de 25 anos de carreira no setor de marketing e vendas, passando por grandes agências e incorporações como Odebrecht, Morya – Grupo ABC, Propeg, Kontik, dentre outras.