Vitor Evangelista será mediador no Bahia Meeting Saúde

Vitor Evangelista - Foto: Divulgação

Formado em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e com graduação em Estudos do Cinema pela Pace University, de Nova York, Vitor Evangelista será o mediador do Bahia Meeting Saúde, que será realizado em 26 de setembro, no Bistrot Trapiche Adega, em Salvador, reunindo apenas convidados do segmento.

Vitor é o fundador da Espresso News, newsletter gratuita que reúne o resumo das principais informações ocorridas pelo mundo. A publicação vem sendo realizada desde 2015 e possui vínculo com os interesses de Vitor. O jornalista teve atuações nos setores de economia, tecnologia e geopolítica, durante sua carreira, além de acessar culturas variadas durante suas especializações.

No Bahia Meeting Saúde, o jornalista vai apresentar a roda de conversa e estará ao lado de Leila Brito, David Sadigursky e Mauro Adan, abordando o tema “O panorama da saúde na Bahia nos próximos 10 anos”. A ocasião contará com representantes da medicina, empresários, CEOs e figuras importantes que integram este mercado no estado. O evento é realizado pelo Grupo A Tarde e pelo Anota Bahia.