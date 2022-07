Woman to Woman celebra dois anos da Bahia com evento especial

Liderado na Bahia pelas empresárias Renata Andrade e Christianne Peleteiro, o Woman to Woman, clube de mulheres voltado para fomentar os negócios e a vida de profissionais das mais diversas áreas, celebra dois anos de atuação no estado. Para eternizar o momento, será realizado, no dia 02 de agosto, das 08h às 11h, uma edição para lá de especial do W. Café.



Com um café da manhã repleto de aprendizados e networking, o encontro contará com a presença de Cau Ferronato e Roberta Pugsley, fundadoras do clube. O evento será realizado no restaurante Veleiro Yacht Clube.

