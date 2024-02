Xanddy Harmonia anuncia tema do seu Carnaval 2024. Confira! | A TARDE

No domingo, 12, e na segunda-feira de Carnaval, 12, Xanddy Harmonia vai comandar o Bloco “Daquele Jeito”, no circuito Barra-Ondina, em Salvador. O tema deste ano será a música “Agora a Nasa Vem”, que faz parte do álbum Xanddy Harmonia “Nascendo de Novo”.

“A expectativa para o segundo ano do bloco ‘Daquele Jeito’ é a melhor possível. Tivemos uma estreia linda ano passado, acima de todas as médias, foi muito emocionante, esse ano será igual ou ainda melhor. Vai ser muito emocionante. Esse encontro do bloco com o público é muito especial e verdadeiro, é um público que se entrega totalmente, uma sinergia muito forte, acho que todos podem esperar um Carnaval incrível e maravilhoso”, afirma.

No repertório, o cantor vai trazer sucessos do axé e do pagode. “Eu estou muito ansioso para ver a reação do bloco, da pipoca e do carnaval inteiro com as músicas do álbum Nascendo de Novo, tem músicas incríveis que são a cara do Carnaval, como ‘Playlist do Xandão’. Eu vejo o bloco pulando demais nessa e em outras músicas que estão na boca da galera” finaliza Xanddy. Os ingressos estão disponíveis na loja Daquele Jeito, localizada no L2 do Shopping da Bahia, no site Quero Abadá e no site Bahia folia.