Zé Neto e Cristiano agitaram a noite do Camarote Brahma - Foto: Victor Fonseca

Um dos espaços mais procurados do Carnaval de Salvador, o Camarote Brahma, localizado no Clube Espanhol, chegou com estilo na segunda-feira (03) do Carnaval 2025. Reconhecido por ser o ponto de encontro entre grandes estrelas, o espaço “onde o Carnaval acontece” recebeu grande público em celebração à Axé Music, que pôde curtir as apresentações de Timbalada, Dubdogz e Zé Neto & Cristiano