Bahia: um polo de eletromobilidade e energia verde

- Foto: Divulgação / PAC

A Bahia está se consolidando nacionalmente como um estado líder em economia verde e eletro mobilidade. A Bahia possui enorme potencial para a produção de energia renovável e já produz em média 30% de toda a energia eólica e 20% de toda a energia solar do país, de acordo com os órgãos reguladores e a matriz elétrica do estado é mais de 90% renovável.

Isso é uma vantagem competitiva – especialmente agora que foi aprovado no Congresso Nacional a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono fornecendo segurança jurídica e incentivos para os projetos de hidrogênio verde –, afinal só faz sentido produzir hidrogênio através de fontes limpas de energia. Ciente disso, o BNDES juntamente com o governo do estado está elaborando um plano de investimento com a previsão de financiamento para o setor.

A Bahia tem potencial para produzir mais de 60 milhões de toneladas de H2V por ano, segundo o Mapa do Hidrogênio Verde da Bahia, estudo pioneiro desenvolvido pelo Senai/Cimatec em 2022. Esse estudo identificou as regiões da Bahia com maior potencial para a produção do combustível feito a partir de fontes de energia limpas como também o mapeamento da cadeia produtiva associada.

É tão grande a vantagem competitiva da Bahia nessa área que ano passado foi anunciado a construção da primeira fábrica de hidrogênio verde do Brasil, um investimento de US$ 1,5 bilhão. Infelizmente, o grupo Unigel entrou em recuperação extrajudicial, o que traz incerteza quanto à retomada do projeto. Mas é preciso estimular novos projetos.

Por outro lado, estamos avançando na produção de energia limpa e, só para citar um exemplo, a Acelen, com apoio da Petrobras, vai investir cerca de R$ 12 bilhões na construção de uma biorrefinaria para produção de diesel renovável e a querosene de aviação sustentável, através de óleos vegetais, com início de produção prevista para 2026.

No que se refere à eletro mobilidade, além de sediar um grande polo produtor de carros elétricos, a fábrica da BYD, prevista para começar a produzir em 2025, vai produzir as baterias em Camaçari. E ampliando as possibilidades do polo de eletromobilidade, a Bravo Motor Company anunciou que investirá R$ 1,27 bilhão na construção da primeira fábrica de baterias de lítio da América Latina, em São Sebastião do Passé. Segundo a empresa, a fábrica terá capacidade instalada de produção de 2 gigawatts-hora por ano em parceria com as multinacionais como ABB e Rockwell Automation. Pode estar surgindo aí uma cadeia produtiva que vai da mineração até a produção de baterias. A fábrica produzirá células de bateria de lítio para veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia por bateria, produtos essenciais na transição energética e na descarbonização da economia.

O fato é que Bahia achou um lugar especial na matriz produtiva do século XXI, dado por sua especialização em energia renovável, hidrogênio verde e eletromobilidade e pode se tornar um importante player da economia verde.