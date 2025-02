Não é a economia, estúpido! São as redes sociais

- Foto: :Denisse Salazar /AG. A TARDE

“É a economia, estúpido!” Essa foi a bandeira que elegeu Bill Clinton em 1992 e, desde então, estabeleceu-se que a situação econômica de um país é determinante no resultado das eleições presidenciais. Pois bem, o mundo mudou, e já não é mais a economia que define o resultado eleitoral. Talvez fosse melhor dizer: “Não é mais a economia. São as redes sociais, estúpido!”

O governo Joe Biden, por exemplo, deixou a economia americana com uma taxa de desemprego baixíssima, quase em pleno emprego; a inflação ficou em torno de 2,9%; o PIB cresceu acima de 3%, e os investimentos se ampliaram. Apesar disso, Biden não fez seu sucessor e terminou o mandato de forma melancólica, com baixíssima aprovação.

Como explicar o fenômeno? A resposta se presta a muitas argumentações, sejam elas de ordem política, relacionadas à imigração, ao crescimento da “direita” no mundo, à polarização, entre outros. Mas nenhum desses elementos explica a desaprovação generalizada de um governo com bons indicadores econômicos. Talvez a explicação seja outra: Biden perdeu de lavada a batalha nas redes sociais. E Trump teve ao seu lado um Elon Musk extremamente atuante e as redes sociais.

O Brasil ainda não está em processo eleitoral, mas o confronto entre os resultados econômicos atuais e a aprovação do governo Lula parece semelhante ao verificado nos EUA.

O PIB brasileiro vai fechar o ano com um crescimento de quase 3,5%; a inflação, que era de 5,8% em 2022, está em 4,8% em 2024, pouco acima do teto da meta; a taxa de desemprego é a menor da história; a renda média do trabalhador cresceu; as exportações também aumentaram; a taxa de investimento em relação ao PIB subiu; e o déficit primário foi de 0,1%, menor que o previsto no arcabouço fiscal.

Não estamos no melhor dos mundos, afinal, a cotação do dólar oscilou muito, a taxa de juros subiu exageradamente e o preço dos alimentos aumentou mais que a inflação oficial. Mas, no cômputo geral, os indicadores econômicos em 2024 foram bons. No entanto, a aprovação do governo Lula continua em queda e está em 39%, a mesma com que Biden deixou o governo. A explicação? “Não é mais a economia, são as redes sociais, estúpido!”

Pois é, no mundo de hoje, não adianta ter índices econômicos positivos. É preciso fazer com que essa realidade viralize nas redes sociais. Como essas redes e parte da imprensa pautam a economia pelo lado negativo, é possível ver um empresário, cuja empresa teve um lucro expressivo em 2024, dizer que a economia vai mal. Ou um trabalhador, que está se dando ao luxo de mudar de emprego várias vezes no ano, por conta do aquecimento do mercado de trabalho, dizer que a economia está muito ruim. Assim como milhões de brasileiros, eles não percebem que o desempenho empresarial e a oferta de emprego só estão acontecendo porque o desempenho da economia é positivo.

Isso ocorre porque, no Brasil e no mundo, a realidade está sendo lida, apreendida e repercutida pelas lentes mentirosas das redes sociais. E de tal modo que as eleições de 2026 serão decididas neste campo de batalha.