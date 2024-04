A Bahia tecnológica | A TARDE

É condição necessária de progresso, o avanço dos métodos de produzir conhecimento, visando obter recursos e condições materiais apropriadas a leis científicas e princípios filosóficos dados como mais apropriados para o saber.

Tal interpretação pode conduzir à palavra “tecnologia”, alcançando elevado patamar na hierarquia de bens a ser defendida pelo Estado, como podem testemunhar os recentes investimentos anunciados para o Parque Tecnológico da Bahia.

O Tecnocentro dispõe de 50 empreendimentos, envolvendo empresas de inovação (startups), além de institutos de pesquisa, combinados a laboratórios de última geração, como informou A TARDE, em reportagem de manchete.

O incentivo atual chega a R$ 14 milhões do erário. A aplicação dos recursos públicos estaduais começou há 12 anos, no processo de escalada de melhorias, garantidas nas eleições seguidas de governantes engajados.

Classificada entre os sete estados brasileiros de maior presença de empreendedorismo de base tecnológica, a Bahia ostenta a estrela do Nordeste, com a conquista e defesa incessante do título de campeã absoluta da região.

A responsabilidade pelo edital visando obras de requalificação é da Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia, sigla AEPTECBA, entidade sem fins lucrativos, sob as ordens de administrar com retidão.

O contrato de gestão inclui a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (Secti), viabilizando, assim, os passos certeiros ao recuperar a estrutura metálica e de concreto, no serviço de dedicar-se aos cuidados prediais.

A caminhada não pode parar, quando se trata de tema ao qual deve rendição quem queira prosperidade, embora o uso das tecnologias gere escolhas em julgamentos de valor moral, louvando-se a redução de desigualdades como meta.

Está prevista a primeira etapa de interiorização do valioso parque, distribuindo-se sedes por Vitória da Conquista, no Sudoeste; Juazeiro, no Vale do São Francisco; Ilhéus, no Sul, e Feira de Santana, a 108 quilômetros de Salvador.