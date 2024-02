A travessia do deserto | A TARDE

A descoberta da primeira região de clima árido no país, no Norte da Bahia, implica pensar um plano emergencial, pois as mudanças climáticas vêm se alastrando em ritmo acelerado, ao ultrapassar os prognósticos de cientistas.

A ameaça de metamorfose dos períodos provisórios de seca em estado permanente de deserto já chegou aos municípios de Chorrochó, Macururé e Abaré, com alta probabilidade de estender-se a Curaçá, Rodelas e Juazeiro.



Um total de 160 cidades integra a coleção entristecedora, estendendo-se em todo o estado, perfazendo, em média, uma de cada quatro municipalidades na situação de penúria, ocasionando a migração forçada de retirantes.



Não há mais tempo a perder, de acordo com estudo recente divulgado por especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).



O panorama alarmante não apenas reflete o sofrimento dos moradores locais, ao mirrarem safras e criações, mas alcança todo o país, pois a escalada da aridez vai também reduzir a capacidade de geração de energia hidrelétrica.



Mesmo as áreas urbanas serão fortemente afetadas, dentro em breve, além da agricultura, carente de recursos hídricos, ampliando o mapa sob impacto da poeira ocre, ora já prevalecendo como coloração de cenários de total escassez.



O contexto de ausência de chuvas no Nordeste, enquanto feras tempestades atingem o Sul, deve antecipar o prazo de setembro de 2024, para o plano de ação anunciado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.



Estratégias visando adaptar-se são exigidas desde já, sob pena de maiores perdas para toda a economia, porque os sintomas da desertificação sinalizam a necessidade de as autoridades federais correrem a fim de prestar o socorro.



Sem hipótese de exagero, o quadro arrasador a exaurir opções de alimentação e uma vida digna, pede a compaixão de quem puder ajudar, até mesmo porque, cedo ou tarde, os efeitos do desequilíbrio chegarão para todos – sem exceção.