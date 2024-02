Desenvolvimento Econômico na Bahia em 2024: Uma Visão de Futuro | A TARDE

Após um ano sentado na cadeira de secretário de Desenvolvimento Econômico, faço um balanço, mas sem deixar de mirar o futuro. A Bahia encontra-se na vanguarda do desenvolvimento econômico, impulsionada por políticas inovadoras e parcerias estratégicas. O governo Jerônimo Rodrigues, em seu primeiro ano, já sinaliza avanços significativos em vários setores, especialmente na indústria e economia verde.

Destaco a política de reindustrialização ou neo-industrialização como um marco, posicionando a Bahia na frente da economia 5G e da indústria 4.0. Este movimento é vital na batalha contra as mudanças climáticas e na busca pela sustentabilidade ambiental. Com o Polo Industrial de Camaçari, o maior complexo químico da América Latina, a Bahia já tem uma base sólida para aproveitar este novo momento de políticas públicas e desenvolvimento industrial.

Enquanto na Região Metropolitana de Salvador temos o início das obras da ponte Salvador-Itaparica, da fábrica da BYD e o novo edital do trem do subúrbio já na praça, o interior do estado está pulsando numa batida onde o agronegócio, o desenvolvimento tecnológico, a agricultura familiar, as obras de infraestrutura, a implantação de parques eólicos e solares estão fazendo brotar esperança, empregos e geração de riqueza.

A sinergia entre os Governos Federal e do Estado é outro ponto crucial. A aderência a projetos estruturantes, que já estão classificadas para participarem do novo PAC, como a duplicação de BRs, o investimento em ferrovias e portos, são testemunhos dessa colaboração. As parcerias público-privadas do governo Jerônimo irão deslanchar com ações e políticas para infraestrutura em aderencia ao governo do presidente Lula. O Brasil já é reconhecido internacionalmente como futuro líder mundial em hidrogênio verde e isso coloca a Bahia como protagonista da economia verde.

A transição energética, vital no combate às mudanças climáticas, é um foco importante. A Bahia será destaque na produção de hidrogênio verde, com mais de 90% de sua energia proveniente de fontes limpas. O estado lançou o primeiro Atlas de Hidrogênio Verde do Mundo na COP28, estabelecendo-se como uma referência global em energias renováveis.

Além disso, a implantação da BYD, a primeira fábrica de carros elétricos da multinacional fora da China, nas Américas, simboliza a entrada da Bahia na era das empresas greentechs. Tudo isso, resultado de um trabalho pioneiro do Estado. Com um investimento inicial de R$ 3 bilhões e geração de 10 mil empregos, a BYD também estabelecerá um centro de pesquisa e desenvolvimento, transformando a região em um polo tecnológico avançado.

Em 2024, a Bahia colhe os frutos de um trabalho visionário, iniciado com o retorno do presidente Lula e a liderança do governador Jerônimo. Com o apoio de figuras políticas influentes, o estado avança em direção a um futuro de inovação, sustentabilidade e crescimento econômico. Estamos preparados para um ano de realizações significativas e avanços contínuos.

Vamos em frente, porque 2024 promete. Vamos ao trabalho!

*Secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia e deputado estadual licenciado