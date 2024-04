Engrandecendo e enaltecendo a cultura baiana | A TARDE

Depois de um ano de articulação demos um passo histórico para a cultura da Bahia no último dia 22, quando o Governo do Estado e o Banco do Brasil assinaram o protocolo de intenções para a instalação do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Bahia.

Uma noite memorável em que muitos de nós, que nutrimos um sentimento de responsabilidade com a cultura baiana e brasileira, nos reunimos no Palácio da Aclamação – sede do mais novo CCBB – para celebrar essa conquista.

Fazer o CCBB chegar à Bahia, tendo a cultura como farol que indica, diz onde fica e, por isso, identifica o que temos de mais precioso, para nós é motivo de muita alegria. A Bahia é nacionalmente reconhecida por sua criatividade e pela riqueza da sua cultura. De modo que existe hoje um grande interesse nacional por ela.

É o que se verifica com a dimensão assumida por nossas lavagens e festas; gastronomia e arquitetura; nossa musicalidade e inteligência corporal; e todas as nossas manifestações culturais. Temos nos destacado por nossa maneira singular de celebrar a vida e acolher a diversidade.

E foram esses atributos que, somados ao nosso protagonismo no cenário nacional, colaboraram para que nos tornássemos um local atrativo para sediar o primeiro CCBB do Norte-Nordeste.

O Banco do Brasil é uma empresa que tem a cultura como uma parceira e por isso entende a importância de investir no setor. Só no ano de 2023 a empresa investiu mais de R$ 50 milhões em seus Centros Culturais. Esse tipo de investimento é vital para os equipamentos de cultura contribuírem ativamente para a promoção, divulgação e incentivo da cultura.

A Bahia entra nessa rota distinta entendendo o tamanho da sua responsabilidade. Afinal, o CCBB Bahia será um espaço de fruição da cultura baiana, mas também um espaço de intercâmbios. Nele receberemos exposições, eventos nas áreas de artes cênicas, cinema, música e arte de diferentes lugares.

Essa abrangência de linguagens, diversidade de programação e ineditismo de pautas singularizam os CCBBs e são marcas que irão colaborar para a formação tanto do público mais amplo quanto de criadores, produtores e gestores culturais baianos que estarão em constante atividade de trocas.

Compreendendo a importância da democratização da cultura, dada a sua dimensão simbólica e econômica, nós do Governo do Estado trabalhamos para estreitar as relações entre agentes econômicos públicos e privados tendo sempre como objetivo o desenvolvimento social e cultural do povo baiano.

Essa é a primeira de muitas parcerias que virão para que a nossa cultura chegue cada vez mais longe e o que é de longe chegue com qualidade até nós. É ofertando e incorporando as melhores referências simbólicas que se engrandece uma Cultura.

*Bruno Monteiro é Secretário de Cultura do Estado da Bahia