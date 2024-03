Estratégia inteligente | A TARDE

Toda iniciativa bem pensada para garantir o interesse da juventude na educação formal merece menção de louvor, a exemplo do Programa Pé de Meia, tática para evitar evasão e, consequentemente, aprovar mais estudantes.

Anunciado pelo governo federal há pouco mais de um mês, o país tem pressa para estimular o ensino-aprendizagem, portanto já anda a passos largos a viabilização do projeto, encerrando-se dia 28, quarta, o prazo final de inscrição.



O apoio imediato virá em oito parcelas mensais, correspondentes ao período escolar de 2024, com o primeiro depósito em conta aberta na Caixa Econômica Federal programado para transferência no intervalo de 29 de abril a 6 de maio.



Nos acréscimos, a ideia é a de ajudar 2 milhões no ensino médio com caderneta de poupança, a ser atualizada durante o período do curso, ao final liberado o montante, se comprovado o mínimo de 80% de presença nas aulas.



Ao obterem o auxílio suplementar, os discentes têm a responsabilidade aumentada na proporção da garantia de alimentação e mobilidade, sem render-se precocemente ao mercado, como forma de ajudar nas despesas de casa.



Engajado na formação da cidadania, por meio do A TARDE Educação, que incentiva escolas e docentes, A TARDE publica neste domingo, 25, reportagem sobre o tema, abordando aspectos variados, a fim de contribuir para impulsionar a inteligente estratégia.



O objetivo imita, no sentido positivo de copiar uma boa prática, duas propostas de sucesso, promovidas pelo governo baiano, o “Bolsa Presença” e o “Mais Estudo”, em vigência desde o período da pandemia, beneficiando o alunado.



A convergência, unindo âmbitos federal e estadual, tem o propósito de sustentar quem enfrenta situação vulnerável, devido à baixa renda, contabilizando a média recebida – ou não – por todos os integrantes da família.



Com investimento de R$ 636 milhões neste ano, a estimativa é a de beneficiar 415 mil matriculados, garantindo vantagens para todos os envolvidos: o aluno estudioso, a família feliz e o empresário, ao dispor de recursos humanos.