As finanças sustentáveis têm se mostrado cada vez mais importantes no mercado de capitais, tendo em vista seu papel fundamental na atração de investimentos e no alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

Para fortalecer ainda mais essa iniciativa, é preciso garantir a transparência das informações ESG no mercado, de modo a propiciar sua incorporação para a tomada de decisão de investimento, de acordo com as especificidades dos setores econômicos.

Nesse sentido, é importante direcionar ações de supervisão que busquem coibir o "greenwashing" no âmbito do mercado de valores mobiliários, ou seja, a prática de empresas que se dizem sustentáveis, mas na verdade não são.

Ademais, para promover o desenvolvimento das finanças sustentáveis, é necessário estabelecer cooperações técnicas e trocas de experiências nessa área. A educação financeira e a inovação também são ferramentais importantes para o engajamento e a disseminação das finanças sustentáveis.

Portanto, é fundamental que as orientações jurídicas englobem as diretrizes voltadas a conscientização sobre a crise climática e a necessidade de implementar na cadeia produtiva atividades de baixo carbono, a fim de contribuir para a construção de um mercado de capitais mais sustentável e responsável.