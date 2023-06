As florestas cobrem quase 1/3 da superfície da Terra e fornecem diversos bens para o nosso consumo. Além dos benefícios ambientais, das árvores tudo se aproveita: tronco, casca, galhos, folhas, tocos, além de darem origem a outros produtos não madeireiros, como essências, resinas, mel etc.

E nesse contexto, a importância das florestas cultivadas ganha ênfase, pois exercem papel fundamental na oferta da matéria-prima para mais de 5 mil produtos que consumimos no nosso dia a dia: dos mais evidentes, como papel, móveis e peças para construção civil, painéis de madeira, pisos laminados, celulose até produtos de beleza, medicamentos, alimentos e roupas.

Além disso, para evitar a pressão e a degradação de ecossistemas naturais, as florestas energéticas contribuem também para o fornecimento de biomassa florestal, lenha e carvão de origem vegetal.

São produtos que possuem origem renovável, são recicláveis e biodegradáveis. Têm origem controlada (e certificada), o que garante que nenhuma floresta nativa foi utilizada no processo de produção. Assim, florestas plantadas preservam as nativas.

De acordo com a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), o Brasil tem 10 milhões de hectares de florestas plantadas para fins industriais (e outros 6 milhões de hectares de preservação). Esta área plantada corresponde a pouco mais de 1% do território do país, mas é responsável por 91% de toda a madeira produzida para fins industriais − os demais 9% vêm de florestas naturais legalmente manejadas.

Esse setor planta 1 milhão de árvores todos os dias no Brasil. São árvores plantadas, colhidas e replantadas para entregar biossoluções à sociedade. Os novos plantios são feitos em áreas já antropizadas ou sem vocação agrícola para outras culturas (zero desmatamento).

Com o uso da técnica de mosaico, as empresas de base florestal intercalam estas áreas com finalidade industrial com mais 6 milhões de hectares destinados para conservação. E a Bahia está em sintonia com este cenário. Por aqui, as empresas do setor têm 700 mil hectares de plantações florestais e 450 mil hectares de florestas nativas destinadas à preservação ambiental. Na Bahia são plantadas 250 mil árvores por dia. Todo dia!

Além das funções produtivas, os plantios de árvores desempenham importante papel na prestação de serviços ambientais: evitam o desmatamento de hábitats naturais, protegendo assim a biodiversidade; preservam o solo e as nascentes de rios; recuperam áreas degradadas; são fontes de energia renovável e contribuem para a redução das emissões de Gases causadores do Efeito Estufa por serem estoques naturais de carbono.

Os desafios da sustentabilidade estão sendo cada vez mais discutidos por setores empresariais, governamentais e sociais. A adequação que se busca é a produção e consumo de produtos com garantias da preservação do meio ambiente.

* Wilson Andrade é Economista e diretor executivo da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF).