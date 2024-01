Jerônimo imprime marca própria de gestão na Nova Bahia | A TARDE

A pesquisa sobre o desempenho do governador Jerônimo Rodrigues em seu primeiro ano de gestão mostra resultados positivos, destacando vários aspectos importantes. Primeiro, Jerônimo é um nome novo na política, nunca antes testado nas urnas. Em segundo lugar, durante a campanha, ele se apresentou como um candidato novo sem nunca ter disputado uma eleição antes, enfrentando o principal nome da oposição na Bahia. Apesar disso, sua vitória refletiu o trabalho de um grupo político focado no desenvolvimento social, tanto na capital quanto no interior.

O governador Jerônimo Rodrigues vem estabelecendo uma marca própria de gestão. Ele se destacou mesmo estando ao lado de grandes nomes da política nacional, como o ex-governador e atual senador Jaques Wagner, e o atual ministro da Casa Civil, ex-governador Rui Costa, que os antecederam. Jerônimo tem implementado sua filosofia de trabalho e criado um novo perfil no cenário político, o que indica um potencial de crescimento ainda maior, especialmente com um governo eficiente na capital e no interior.

Além disso, ele estabeleceu uma parceria significativa com o governo federal e com o presidente Lula. A pesquisa aponta para um crescimento maior do governador em seu segundo ano de gestão. No primeiro ano, em momentos difíceis, Jerônimo se manteve firme e respondeu às expectativas da sociedade. Firmeza, competência, atenção, humildade, cuidar das pessoas e construir uma nova Bahia. A perspectiva de crescimento existe, pois ainda há um desconhecimento sobre ele a ser superado. Sentimento de esperança também.



Vale lembrar que Jerônimo obteve esses números positivos após uma campanha difícil, na qual enfrentou muitos ataques e o natural medo do novo. Sua vitória nas eleições foi notável, embora tenha deixado algumas feridas que estão sendo cicatrizadas gradualmente. Um governo que trabalha incansavelmente, combate a fome e os preconceitos, investe na responsabilidade ambiental, luta pela geração de emprego e renda, constrói o futuro. Por tudo isso, esse nome jovem aparece como destaque nacional na pesquisa Atlas.