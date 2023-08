Antônio Carlos Aquino de Oliveira, ou simplesmente Aquino, baiano de Ilhéus, administrador, empresário no segmento de Mídia Exterior há vinte e nove anos, é um homem cujo maior prazer é bater pernas pelas estradas e trilhas do mundo descobrindo as belezas naturais que se manifestam em cada pedacinho desse nosso imenso pequeno planeta e compartilhar o que aprende e conhece com os seus amigos e amigas.

Há algum tempo, suas viagens passaram a ser compartilhadas no Blog “viagenscomaquino.com”, cuja gestão fica sob meus cuidados, mas era previsível e inevitável que, um dia, essas inúmeras viagens encontrassem um outro meio de serem compartilhadas.

Foi assim que nasceu “O QUE VI POR ONDE ANDEI”: um livro de registros de algumas das suas viagens, com fotos – que não têm a pretensão de se apresentarem com a mesma qualidade técnica do trabalho realizado por um fotógrafo profissional – acompanhadas de textos que levam os leitores a viajarem junto com o autor, despertando neles o gosto e o prazer pelas estradas e caminhos. Dicas importantíssimas são generosamente ofertadas.

“O QUE VI POR ONDE ANDEI” traz o selo Adelante, da Gulliver Editora, e tem sido lançado em vários restaurantes de Salvador. Também pode ser adquirido por via direta com o autor.

Em breve, o livro estará à venda também nas livrarias do Aeroporto de Salvador, LDM, Caramurê, Leitura e Escariz, além da plataforma Amazon.

Aquino tem mais dois livros publicados, REGISTROS DE UMA TRAVESSIA e REFLEXÕES DE UM CIDADÃO DO MUNDO, todos com o selo Adelante da Gulliver Editora.

Adquirir o livro, bater agradáveis papos sobre viagens e turismo são pretextos para reunir nossos bons amigos nos lançamentos que estão acontecendo na Bahia e por onde chegam os convites.