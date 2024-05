O quilo do arroz | A TARDE

A importação de arroz é forte argumento para acreditar-se nos efeitos da participação do Estado, quando necessário intervir, como ilustra com nitidez a medida emergencial e rápida de conter desabastecimento e inflação.



A proposta, embora as safras gaúchas tenham sido colhidas antes das enchentes, pode evitar excessos por conta de especulações, em momento no qual a dificuldade de logística ameaça gerar uma tentação para alta de preços.

O cidadão tem o crédito de cobrar da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o resultado da operação “segura-preço”, estabelecendo como teto nas mercearias, supermercados e vendinhas o máximo de R$ 4 o quilo.

Para evitar distrações ou os famosos “dribles”, também aplicados eventualmente no varejo de alimentos, o gênero será acondicionado em embalagens de desenho gráfico diferenciado destacando a cifra determinada.

A estatal do Ministério da Agricultura, esbanjando o valor transparência, ao expor a estratégia, já anunciou a aquisição do cereal no Mercosul, ao comprar do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, beneficiando o mercado baiano.

O ministro Carlos Fávaro denunciou o fato de grupos filiados a redes de internet terem se aproveitado do cenário desalentador no Rio Grande do Sul para disseminar o pânico, falsificando informações sobre as colheitas.

Parceiro fiel do feijão, formando a dupla o fundamento das multiculturas alimentares em todas as regiões, o grão, cultivado por camponeses da China há 15 mil anos, é um querido da mesa brasileira, tabelando com delícias da arte de cozinhar.

No quesito saúde, poucos podem desafiá-lo pois contém carboidratos, fibras e minerais; diminui colesterol ruim; ajuda no ganho de massa muscular; tem poder imunizante; e nutre sem sobrecarregar o intestino devido à digestão suave.

A ação dos técnicos e autoridades revela o quanto podem tornar-se imperativos o assessoramento e a execução de políticas por parte de servidores capacitados, ao obterem incentivo de alçada superior para trabalharem pelo bem do país.

