Sebrae, sempre ao lado dos pequenos negócios | A TARDE

O Sebrae encerra o ciclo de 2023 com resultados que mostram o valor do apoio direcionado aos micro e pequenos negócios. A cada ano, superamos os nossos números e ampliamos a presença junto a empresários e empresárias de toda a Bahia.

Neste ano, registramos, até o dia 18 de dezembro, quase 240 mil atendimentos voltados para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, superando os 157 mil do ano anterior. Quando incluímos o atendimento a potenciais empreendedores e pessoas físicas, o número chega a mais de 370 mil, resultado que supera também os 267 mil de 2022.



A inovação esteve no centro de muitas ações do Sebrae em 2023 e realizamos 48 mil orientações a representantes de pequenos negócios com base nessas soluções. O Programa de Educação Empreendedora alcançou mais de 13,2 mil professores em todo o estado, reforçando a disseminação da cultura do empreendedorismo na base para outros milhares de jovens.



Esses resultados refletem no Índice de Recomendação do Sebrae (NPS), indicador de desempenho com escala de 0 a 10, que atingiu a nota 84,1 este ano, mantendo a tendência crescente em relação a 2021 (79,1) e 2022 (82,6).



São números que muito orgulham aqueles que fazem o dia a dia do Sebrae. Ao mesmo tempo, aumentam a nossa responsabilidade para que possamos avançar, cada vez mais, no apoio e no atendimento de excelência para os micro e pequenos negócios.



É fundamental lembrar que esses empreendimentos representam um importante vetor de desenvolvimento para a economia do nosso estado. Hoje, são mais de 1 milhão de micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais registrados na Bahia e os números apontam sempre para uma tendência de crescimento.



Além disso, os pequenos negócios são os principais geradores de empregos formais na Bahia. Quase 70% dos postos de trabalho em nosso estado estão nesses empreendimentos, responsáveis pela geração de emprego e renda para milhares de famílias baianas.



O Sebrae cumpre a sua missão ao levar conhecimento e capacitação para as empresárias e os empresários baianos. Sabemos que precisamos aprimorar as nossas ações, soluções e ferramentas que estão à disposição para esse público. Para isso, é importante registrar as diversas ações em parcerias junto a entidades representativas do setor produtivo e também com o setor público, sempre com o objetivo de tornar o ambiente de negócios mais favoráveis para quem empreende ou deseja empreender.



Temos plena consciência de que o mundo do empreendedorismo está em constante movimento e, dessa mesma forma, buscamos evoluir, ano após ano, para reforçarmos a nossa missão: trabalhar pelo desenvolvimento sustentável dos micro e pequenos negócios e pelo fortalecimento da cultura empreendedora.