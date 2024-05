Terra Sagrada: corações unidos pelos terreiros de candomblé | A TARDE

Foi na majestosa atmosfera do Centro de Cultura da Câmara de Vereadores de Salvador que ecoamos as vozes ancestrais dos 'pequenos terreiros' de candomblé. Sob o comando do Mandato da Gente, uma audiência pública floresceu como um jardim de demandas e esperanças. Em um diálogo sagrado entre o passado e o presente, cada palavra proferida no dia 3 de maio foi um cântico de respeito e dignidade, uma prece pela proteção e valorização da cultura afro-brasileira.

A luz da consciência iluminou cada canto da sala, tecendo uma teia de solidariedade e compromisso mútuo. Neste encontro de almas, o legado dos antepassados encontrou guarida nos corações dos presentes, prometendo um futuro onde a justiça e a equidade florescerão em cada axé compartilhado.

Os 'pequenos terreiros de candomblé' em Salvador são de suma importância cultural e religiosa, bem como a necessidade de políticas públicas que promovam seu desenvolvimento e proteção. Enfatizar a importância do respeito à diversidade religiosa e a promoção da paz nos cultos também seria fundamental, ressaltando que o Estado é laico e deve garantir a liberdade de culto para todos.

Reconhecer e apoiar esses terreiros pode inspirar outros a seguir o exemplo e promover a tolerância religiosa na sociedade. O evento foi palco de um debate incisivo sobre o papel crucial dos poderes públicos no desenvolvimento e reconhecimento desses locais sagrados, destacando a importância de políticas inclusivas e de preservação da diversidade cultural religiosa da cidade.

Os povos de terreiro em Salvador são uma parte essencial da rica tapeçaria cultural da cidade. Com suas tradições ancestrais, rituais sagrados e laços com a natureza, eles mantêm viva uma herança que atravessa gerações. Suas festas, danças e crenças refletem uma conexão profunda com os elementos espirituais e a história afro-brasileira, enriquecendo a diversidade cultural da região e inspirando respeito e admiração.

A presença de representantes dos terreiros mostrou que o assunto precisa de muito apoio e atenção. Não vamos deixar a discussão. A luta é de todos, e estamos conectados!

*Luiz Carlos Suíca é historiador e vereador do PT da Bahia

Publicações relacionadas