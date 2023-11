8º CNMA acontece essa semana e movimenta o mercado; conheça | A TARDE

Nesta semana acontece o 8º CNMA - Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, em São Paulo, quarta e quinta-feira, no Transamérica Expocenter. O tema central objetiva inspirar a Nação para dobrar o agro de tamanho com sustentabilidade e criar a marca brasileira.

No primeiro painel, o ex-ministro Roberto Rodrigues, ao lado das doutoras Silvia Massruhá, presidente da Embrapa, e Thais Vieira, diretora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), apresentará e debaterá a possibilidade e o potencial do País para o crescimento do PIB do sistema do agronegócio, hoje, na soma dos elos na casa de US$ 500 bilhões.



A meta de US$ 1 trilhão até 2035 requer planejamento estratégico com investimentos em ciência, industrialização, logística, estratégias comerciais e de marketing, com suporte de serviços digitais, sinal de telecomunicação e detalhamento de plano de negócios para todas cadeias produtivas.

Leia Mais:

>> Três mil mulheres estarão no CNMA 2023, esta semana

A bioeconomia com sustentabilidade significa o sonho e o desejo do consumidor mundial e a diferenciação será cada vez mais dependente da originação. Produtoras e produtores rurais modernos, fundos de investimentos, os jovens sucessores passarão a ter um papel ampliado da vida na terra: agentes da saúde. Esse destino positivo e inexorável que nos leva ao futuro estará também demonstrado na apresentação da pesquisa de percepção do nosso agro na Europa, e das expectativas dos cidadãos, jornalistas e setores da distribuição a respeito da cadeia agroalimentar, energética e ambiental para este século.

Podemos adiantar que o Brasil é o país que já realiza, faz, sabe fazer e pode também ensinar, exatamente o que os valores desejados nos alimentos são demandados doravante. Significa que podemos entregar a materialização do sonho e do desejo de consumo dos cidadãos do mundo. O cooperativismo tem papel determinante nesse destino, pois representa a força da cidadania.

Confira todas as informações no site do congresso



E um novo capitalismo consciente para todos os agentes está sendo construído. Neste 8º CNMA, ingressos esgotados, sucesso total de público, teremos um show de participação e engajamento da força feminina para dobrar o agro de tamanho, gerando renda para todo o País, nos campos e nas cidades. O Brasil é um sonho tropical em construção.