Abiarroz prepara comunicação do arroz e Embrapa lança semente

- Foto: Gabriel Faria / Embrapa

Foi realizado, com sucesso, o Dia Internacional do Arroz, na Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz), celebrando, na última sexta-feira, os 15 anos da entidade, em Canela, no Rio Grande do Sul.

Na oportunidade, conversei com o chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão, Elcio Guimarães, que nos apresentou uma nova cultivar, semente de arroz para o cerrado, que revoluciona e permite o plantio, com grandes benefícios aos produtores.

“Recentemente lançamos a cultivar de terras altas BSA 502, que tem como uma das características a excelente qualidade de grãos que atende as demandas dos consumidores de todo o Brasil. Essa cultivar, além dessa característica relevante, foi desenvolvida para ser parte do sistema de produção feito em condições de pivô, onde os agricultores plantam soja, milho, feijão, cebola, alho, tomate, uma série de culturas”, me disse Guimarães.

Ele prosseguiu: “Essa cultivar está entrando nesse sistema trazendo grandes benefícios ao produtor de uma maneira geral. Além da produtividade elevada, mais de 100 sacos por hectare, como disse, com excelente qualidade de grãos, ela tem favorecido as culturas que seguem ao arroz neste sistema. Em Goiás, por exemplo, onde o tomate de indústria é importante, os produtores têm obtido 140 toneladas por hectare de tomate depois do arroz. Anteriormente, obtinham como média 100 toneladas. E esse mesmo exemplo podemos mencionar para o plantio do alho, da cebola, no caso do feijão, onde temos obtido até 10 sacos a mais depois do arroz, enfim, a Embrapa está entregando à sociedade produtos que estão permitindo trazer sustentabilidade aos sistemas de produção e o aumento de rentabilidade ao produtor rural. Estamos contentes em poder celebrar o Dia Internacional do Arroz com essa novidade”.

Nosso muito obrigado a Elcio Guimarães, chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão, por essa extraordinária notícia da ciência. E, nesse encontro da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, também está sendo apresentada uma campanha de valorização do arroz na mesa do consumidor, um cereal nobre, espetacular, e que precisa ser muito mais valorizado. Arroz no centro do prato.

Viva o Dia Internacional do Arroz e vamos para um arroz com feijão muito nobre!